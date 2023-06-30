رضا المناعي: المشاركة في الالعاب الافريقية الشاطئية بلغت 2300 رياضيا ورياضية وتجاوزت التوقعات .. والالعاب تركت ارثا بيئيا وسياحيا ولوجيستيا هاما

عرفه رياضيون ومسيرون واعلاميون بنشاطه في اوساط كرة اليد التونسية وفي جامعة الرماية اضافة الى اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت). برز رضا المناعي عضو المكتب التنفيذي لللجنة الاولمبية التونسية بشكل لافت في الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية كرجل ميداني وضع كامل خبرته على ذمة الدورة فجمع بين تنسيق ومتابعة الاعداد اللوجستيكي قبل اشهر من انطلاق الالعاب لاعداد فضاءات اللعب والمدارج وتهيئة شاطئ ياسمين الحمامات لاحتضان الالعاب وادارة القرية الرياضية على شاطئ ياسمين الحمامات.



واكد رضا المناعي المسؤول عن القرية الرياضية للالعاب الشاطئية الافريقية الحمامات 2023 في تصريح لوكالة /وات/ ان نحو 2300 شخصا من 54 بلدا افريقيا شاركوا في عرس الرياضية الافريقية الشاطئية بالحمامات من بينهم 1300 رياضيا ورياضية لتتجاوز المشاركة الرياضية في الالعاب التوقعات الاولية التي كانت في حدود 1000 رياضيا ورياضية".





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واكد المناعي في تصريحه لوكالة (وات) انه " يمكن القول بان اللجنة الاولمبية التونسية نجحت رغم بعض الصعوبات في تنظيم الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية الافريقية والتي شكلت اكبر حدث رياضي متعدد الاختصاصات تنظمه تونس بعد الالعاب المتوسطية 2001".



ولم تثن امطار الخير التي نزلت على مدينة الحمامات في بداية شهر جوا ن الجاري قبل فترة قصيرة من موعد الالعاب واثرت نسبيا على نسق سير التحضيرات اللوجسيتيكية رضا المناعي عن مواصلة العمل من اجل ان يكون شاطئ الحمامات جاهزا لاحتضان الالعاب في موعدها حسب المواصفات المطلوبة .

واكد المناعي المسؤول عن ميادين المسابقات في هذا السياق ان كل الوفود المشاركة عبرت عن رضاها على ميادين مختلف المسابقات التي انطلقت تهيئتها منذ نحو ثلاثة اشهر لتكون جاهزة على اتم وجه لاحتضان المسابقات الرياضية الشاطئية.



وقال "ان الاعداد للالعاب الشاطئية لاول مرة في تونس وفي ياسمين الحمامات مثل مغامرة وتحد كبير بالنسبة للجنة التنظيم ان على المستوى اللوجستي بتوفير الاقامة والاعاشة والتنقل والرعاية لضيوف تونس وعلى مستوى تنظيم المسابقات".

ونوه المناعي بالمناسبة بالدعم الذي حظيت به لجنة التنظيم من السلط المركزية ومن مختلف الوزارات ومن السلط الجهوية والمحلية والتي عاضدتها لتحقق " نسبة نجاح عالية في انجاح هذا الحدث الرياضي الافريقي في تونس".



وثمن عضو اللجنة الاولمبية التونسية من جهة اخرى بالمجهود الذي بذلته وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير قائلا " لقد كانت وكالة (وات) شريكا فعليا للجنة الاولمبية التونسية و اللجنة المنظمة للالعاب وساهمت بكل جدية في تغطية الحدث ان على مستوى المتابعة اليومية للمسابقات او في تغطية الاحداث التي انتظمت في اطار الالعاب".

ويذكر ان وكالة "وات" خصصت فريقا من قرابة 30 شخصا من مختلف الاسلاك موزعين بين مواقع المنافسات بالحمامات والمقر المركزي للوكالة لتامين تغطية مهنية حينية للحدث الافريقي الهام.



- "الرياضة الشاطئية سيكون لها شأن كبير في قادم السنوات"

اكد رضا المناعي ان الالعاب الشاطئية الافريقية الحمامات 2023 ساهمت في التعريف بعديد اختصاصات الرياضات الشاطئية على غرار ال"بادمينتون" "والتاكبول" والمبارزة الشاطئية قائلا " اعتقد انه سيكون للرياضة الشاطئية شأن كبير في قادم السنوات وتونس قادرة على التميز في الالعاب الشاطئية بفضل ما لها من شواطئ ومن مواهب رياضية قادرة على التفوق الاقليمي والدولي".



واضاف " اعتقد ان الالعاب تركت ارثا هاما ومكتسبات لوجستيكية وبيئية وسياحية متنوعة من ابرزها تهيئة شاطئ ياسمين الحمامات وتعزيزه بالرمال ليبقى على ذمة السياح والمصطافين، زد على ذلك ان عديد الجامعات (التاكبول وكرة السلة والمصارعة وكرة اليد) حققت ربحا معنويا وماديا بعد ان تحصلت في اطار الالعاب على عديد التجهيزات والمعدات سواء من اتحاداتها الدولية او الافريقية او من الدولة بما سيساعدها على النهوض بالرياضة الشاطئية ونشرها في عديد جهات الجمهورية".كما ساعدت العملية التنظيمة خلال الالعاب على تكوين موارد بشرية عديدة في تنظيم كبرى التظاهرات الرياضية في مختلف المجالات .



- "فوز تونس بلقبي الذكور والاناث في كرة اليد الشاطئية مؤشر على ريادة تونس وقدرتها على التالق دوليا".



واشار رضا المناعي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لكرة اليد من جهة اخرى الى ان فوز تونس بلقبي مسابقتي الذكور والاناث في كرة اليد الشاطئية يعد مؤشرا على ريادة تونس وقدرتها على التالق دوليا خاصة ان تحقيق العناصر التونسية للقب الافريقي للمرة الثانية على التوالي وبعد فوزهم بالميدالية الذهبية في الالعاب المتوسطية في بيسكارا يؤكد ان تونس قادرة على مزيد التالق دوليا بعد ان ضمنت هذه العناصر بفوزها باللقب الافريقي الترشح للالعاب الشاطئية الدولية في بالي باندونيسيا في اوت القادم".

واكد ان جامعة كرة اليد التونسية تسير في النهج الصحيح خاصة وانها شكلت منتخبا للاصاغر اختصاص كرة يد شاطئية وتعمل على مزيد نشر اللعبة ومرافقة العناصر الواعدة.

ولاحظ ان الاتحاد العربي لكرة اليد يعمل جاهدا من اجل تنظيم بطولة عربية كبرى لكرة اليد الشاطئية يمكن ان تحتضنها تونس خاصة وانه على اتم الاقتناع بالمستقبل الكبير للرياضة الشاطئية والتي مافتئت تستقطب الممارسين والجماهير العريضة.