اختتام الدورة السادسة من المهرجان الدولي لفن السيرك وأكثر من 60 ألف شخص واكبوا عروض الدورة في 10 ولايات

أسدل الستار على الدورة السادسة من المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع بمعبد المياه بمدينة زغوان، حيث حضر أهالي المدينة بأعداد غفيرة لمتابعة العرض والترفيه عن أبنائهم، علما أن عروض هذا المهرجان تقام في الشارع مجانا لجميع الفئات والأعمار.



وتابع الحاضرون لوحات مختلفة في فنون السيرك، منها ألعاب بهلوانية خطرة تحبس الأنفاس على غرار التأرجح على الحبال والحركات الاستعراضية والاعتماد على بنية العضلات لتركيز هرم بشري وغيرها من الألعاب البهلوانية والمهارات الفردية والثنائية والثلاثية التي جمعت بين الإثارة والترفيه وتمردت على الصورة النمطية السائدة عن فن السيرك الكلاسيكي.





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ودام العرض 60 دقيقة، تناوبت خلاله الفرق المشاركة، من تونس وموريتانيا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا والسينغال وبوركينا فاسو والكوت ديفوار والكامرون والأرجنتين والشيلي والبيرو، على تقديم لوحاتها وهي في غالبيتها تترجم ثقافات هذه الدول وعاداتها مع إضفائها بعدا فنيا معاصرا.



وتميّز حفل الاختتام أيضا بتقديم إنتاجات الورشة التكوينية في عروض السيرك، إلى جانب تكريم مختلف المشاركين من تونس ومن الخارج.



وقال المدير الإداري للمهرجان هيثم قصداوي إن حوالي 60 ألف شخص واكبوا عروض هذه الدورة في 10 ولايات هي تونس وبن عروس وأريانة وبنزرت والكاف وسليانة وصفاقس والمهدية وزغوان وسوسة.



وأضاف: "نطمح خلال الدورات القادمة في توسيع جولات المهرجان لتشمل عدد أكبر من الجهات ونأمل تغطية جميع ولايات الجمهورية التونسية".



وتأسس المهرجان الدولي لفن السيرك و فنون الشارع سنة 2018، وهو يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي وافريقيا. وتنظمه سنويا "بابا روني لفنون السيرك"، بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.



