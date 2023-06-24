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وزارة الصحة تضع على ذمة العموم فريقا من الأطباء البياطرة للاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وضعت وزارة الصحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى، فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم، من أجل الاحاطة والتوجيه والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها السبت، أن فريق الأطباء البياطرة التي تضعه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المواطنين، يؤمن أيضا عمليات الرقابة لنقاط بيع الأضاحي بمختلف جهات البلاد.
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ويمكن الاتصال بالأطباء البياطرة الراجعين بالنظر الى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الأرقام التالية:

98551118
26012695
50405149
52024586
52450560
58105764
22675045
24722302
98440270
94942764

كما يمكن الاتصال بالرقم الأخضر الهيئة للوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 80106977 لتقبل الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي، حسب ذات البلاغ.


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