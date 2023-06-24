وزارة الصحة تضع على ذمة العموم فريقا من الأطباء البياطرة للاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي

وضعت وزارة الصحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى، فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم، من أجل الاحاطة والتوجيه والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي.



وأفادت الوزارة، في بلاغ لها السبت، أن فريق الأطباء البياطرة التي تضعه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المواطنين، يؤمن أيضا عمليات الرقابة لنقاط بيع الأضاحي بمختلف جهات البلاد.

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وأفادت الوزارة، في بلاغ لها السبت، أن فريق الأطباء البياطرة التي تضعه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المواطنين، يؤمن أيضا عمليات الرقابة لنقاط بيع الأضاحي بمختلف جهات البلاد.

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ويمكن الاتصال بالأطباء البياطرة الراجعين بالنظر الى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الأرقام التالية:



98551118

26012695

50405149

52024586

52450560

58105764

22675045

24722302

98440270

94942764



كما يمكن الاتصال بالرقم الأخضر الهيئة للوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 80106977 لتقبل الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي، حسب ذات البلاغ.