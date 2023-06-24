عيد الأضحى: هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقدم جملة من النصائح لضمان السلامة الصحية للأضاحي

قدمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، جملة من النصائح الهادفة إلى ضمان السلامة الصحية للأضاحي والوقاية من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عن تداول الأضحية لا سيما في ظل تزامن العيد مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



وأفادت الهيئة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه عند اختيار الاضحية يجب أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات أمراض مثل السعال والاسهال وأن تكون خالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الانف أو اللسان على ألا تحمل أية جروح أو بثور أو نتوءات أو انتفاخ في البطن.

وأوصت بتجنب عوامل تشنج الاضحية قبل عملية الذبح وبوضعها في مكان مريح وتجنب تقديم الاكل للاضحية خلال 24 ساعة الأخيرة قبل الذبح والاقتصار على تقديم الماء الصالح للشراب.



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وأثناء ذبح الأضحية، يجب اختيار مكان نظيف بعيدا عن أشعة الشمس واستعمال أدوات حادة نظيفة ومعقمة في عملية الذبح وأن يكون الشخص المعني بالذبح من ذوي الخبرة ومرتديا لملابس نظيفة ومعدة للغرض.

وأضافت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إنه يجب تجنب نفخ الاضحية مباشرة عبر الفم والانطلاق في السلخ من فوق في اتجاه الأسفل والقيام بجميع مراحل الذبح بصفة مسترسلة دون انقطاع مع الحرص على عدم تلوث اللحوم وعدم غسلها بالماء بعد الانتهاء من عملية تحضير الذبيحة.

كما دعت الى إزالة المعدة والامعاء فور الذبح ووضعها في وعاء خاص ونظيف وغسلها بشكل جيد مع تجنب تلوث اللحوم وغسل وتطهير السكين المستخدم في إزالة الاحشاء قبل إعادة استعماله لتقطيع اللحوم وغسل اليدين جيدا بشكل متكرر خاصة قبل وبعد لمس اللحوم النيئة.

وأوصت بفحص الذبيحة والاحشاء وان يكون لون الذبيحة طبيعيا وورديا فاتحا وان تكون الأعضاء والاحشاء خالية من الاكياس المائية واي نوع من الإصابات الأخرى، مؤكدة ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري في حالة الشك (لون الذبيحة احمر غامق او مصفر ووجود أكياس مائية).

وشدّدت على غسل وتنظيف الاحشاء والامعاء جيدا وخزنها مباشرة في الثلاجة ووضع الذبيحة في مكان بعيد عن اشعة الشمس مع عدم تجاوز ساعتين كأقصى تقدير من ذبح الاضحية للشروع في عملية تقطيع اللحوم وخزنها واستخدام لوح تقطيع خاص باللحوم.

وفي ما يخص تبريد وتجميد لحوم الاضاحي، دعت الهيئة الى حفظ اللحوم التي سيتم استهلاكها خلال الأيام الثلاثة الأولى في الثلاجة وعدم ترك اللحوم المطبوخة اكثر من ساعتين خارج الثلاجة وخزن اللحوم التي سيتم استهلاكها بعد الثلاثة أيام الأولى في درجة حرارة اقل من 18 درجة وحفظ اللحوم المعدة للتجميد في أكياس صحية معدة للاتصال بالمواد الغذائية والتجميد.

وأوصت بالمحافظة على البيئة والمحيط من خلال تنظيف مكان الذبح والتقطيع والاواني المستخدمة بمطهرات مناسبة بعد الانتهاء من ذلك والتخلص من جميع أعضاء وأجزاء الذبيحة غير صالحة للاستهلاك والنفايات وبقايا الاحشاء بالطرق الصحية والحرص على عدم تركها في متناول الحيوانات السائبة وحفظ جلود الاضاحي في أماكن بعيدة عن الشمس مع معالجتها بمادة الملح لحين استعمالها او رفعها من طرف المصالح المعنية.