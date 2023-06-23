بن عروس : انطلاق البرنامج التكويني " شراكة " بالمركب الرياضي ببرج السدرية

انطلقت اليوم الجمعة بالمركب الرياضي ببرج السدرية الدورات التكوينية لبرنامج المدرب العالمي " شراكة "والذي يستهدف بناء قدرات الشباب في المجالين الرياضي والاجتماعي وتزويدهم بالمهارات التكوينية الضرورية من خلال ممارسة لعبة كرة القدم .



وقالت سناء الجلاصي المشرفة على المشروع في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان برنامج " شراكة " يتمثل في القيام بسلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الشباب من الفئة العمرية 18 – 30 سنة المهتمين بالمجال الاجتماعي والراغبين في بناء قدراتهم القيادية في هذا المجال وتطويعها من خلال ممارسة نشاط رياضة كرة القدم .

ويستهدف البرنامج هذه الفئة التي لديها شغف بكرة القدم والرياضة عموما وخاصة المهتمين منهم بالعمل مع الأطفال والشباب والمهتمين بالعمل الاجتماعي والمجتمعي



...



ويقوم البرنامج الذي ينجز بالشراكة بين الاتحاد الهولندي لكرة القدم والمركب الرياضي ببرج السدرية بتمكين هؤلاء الشباب من دورات تكوينية يؤمنها مد ربون عالميون مختصون في كرة القدم من هولندا والهدف خلق بيئة تعليمية من خلال ممارسة الشباب لكرة القدم تحت اشراف "المدرب العالمي " والذي يطلق عليه في هولندا " منظم المجتمع" الذي يسعى لربط الاشخاص ببيئتهم المباشرة وتوجيه الشباب الى مؤسسات فاعلة اقتصاديا واشراك اولياء الامور ومراقبة مايحدث في مجتمعاتهم وزيادة التأثير الايجابي لبرنامج كرة القدم .

كما يهدف "المدرب العالمي" الى الاهتمام الصريح بالمهارات الحياتية لدى الشباب واكسابهم مجموعة من القدرات لبناء الذات وتطوير المهارات المرتبطة بها هذا فضلا عن التوجيه والتحفيز والارتقاء بالاداء الى مستوى السلوك المثالي

يذكر ان الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم يضم في عضويته مليون و200 الف عضو ويعرف على نطاق واسع بكونه احد القوى الدافعة وراء الابتكار في رياضة كرة القدم .

ويستمر برنامج " شراكة" في تونس الى نهاية سنة 2024 ويطمح لتكوين 100 شاب ليصبحوا مدربين عالميين بما يفتح لهم المجال للقيام بدورات تكوينية في مختلف الانشطة المستقبلية للمدرب العالمي وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية .