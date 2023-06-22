رئيس الجمهورية :لامجال مستقبلا لعلاقات تبنى على مبدأ الكبير والصغير والقوي والضعيف

اكد ارئيس الجمهورية قيس سعيد اانه لامجال مستقبلا لعلاقات تبنى على مبدأ الكبير والصغير والقوي والضعيف متسائلا عن اي ميثاق مالي جديد عالمي نتحدث ..وهل يمكن ان نبني نظاما ماليا جديدا بنفس المقاييس ونفس المبادئ التي ادت الى موت الاطفال جوعا ومرضا بسبب تفشي الامراض والاوبئة وانتشار الفقر ونقص المياه والتصحر .وبين رئيس الدولة في مداخلته في المائدة المستديرة التي نظمت عشية اليوم في اطار قمة باريس حول المديونية وحقوق السحب الخاصة والتي شارك فيها رئيسا التشاد ورئيس الحكومة الروندي اضافة الى مديرة صندوق النقد الدولي و أدارتها نائبة رئيس الحكومة الاسباني.

وبين الرئيس سعيد انه لايمكن ان نبني نظاما ماليا جديدا اعتمادا على موازين و اتفاقيات ومبادئ تجاوزها الزمن وتعمق الفوارق بين الشمال والجنوب الذي ما زال يعاني البؤس والوهن مضيفا قوله " لايمكن ان نتفق من جديد الا اذا صارحنا انفسنا من يتحمل مسؤولية الانحباس الحراري وتسبب في انحباس الامطار ..ومن هو المتسبب في الجوع وفي الجوائح التي راح ضحيتها ملايين من الابرياء.ودعا رئيس الدولة الى شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الانسانية جمعاء ودلك في اطار العدل والانصاف على المستوى الدولي لتحقيق العدل والحرية وبناء نظام عالمي جديد مبني عللى الندية والمساواة بين الشمال والجنوب .