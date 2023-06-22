توزر: مجمع حزوة للنخيل تجربة رائدة في مجال الإنتاج البيولوجي وتعصير الفلاحة الواحية تواجه بعض الصعوبات

على مساحة 97 هكتارا وبمعدل انتاج سنوي يناهز 700 طن من التمور البيولوجية، تعتبر تجربة مجمع حزوة للنخيل في ولاية توزر من بين التجارب الناجحة في مجال الإنتاج البيولوجي ودعم الفلاحين بالمعدات لتعصير العمل الفلاحي داخل الواحات.



وينخرط في هذا المجمع، بحسب ما أفاد به مديره التنفيذي الهادي بن مصباح، صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، قرابة 95 فلاحا في واحة حزوة ينتفعون بخدمات متنوعة يقدمها لفائدتهم المجمع متمثلة في التنظيف واستصلاح التربة وإنتاج المستسمد من فواضل النخيل، علاوة على مجموعة من المعدات والآليات على غرار الجرارات والمحاريث وآلة رحي الفواضل يتم استغلالها بصفة جماعية.





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ويعمل المجمع، وفق المصدر ذاته، على دعم التنوع البيولوجي في الواحة من خلال اقتناء شتلات أشجار مثمرة وتوزيعها على الفلاحين، كما يسعى الى دعم قطاع القوارض ليكون الإنتاج الثاني لفلاحي المنطقة، علاوة على سعيه لمزيد تعصير العمل الفلاحي باقتناء معدات أخرى متمثلة في جرار ثالث لفائدة المجمع وآلة رحي ثانية مخصصة لإنتاج المستسمد، ولا يشكو المجمع من وجود أمراض وآفات نخيل لدى الفلاحين المنخرطين، باستثناء حشرة "عنكبوت الغبار" التي تتم مداواتها عن طريق المجمع بالطرق البيولوجية، وفقا للبرتوكول الصحي المصادق عليه من طرف وزارة الفلاحة



وبين بن مصباح ان للمجمع اتفاقية شراكة مع أحد المصدرين يتم بمقتضاها تصدير التمور البيولوجية الى أكثر من وجهة حول العالم وينتظر أن يتم توفير قطعة أرض من بلدية حزوة لإنشاء مقر للمجمع.



واستفاد مجمع حزوة للنخيل بخط تمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن ضمن برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقيمة 150 ألف دينار، لم يتمكن حتى الآن من الحصول عليها، بسبب إجراءات إدارية بين مصالح البنك ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية متعلقة بكيفية صرف هذا الاعتماد، وفق قوله.



ويعزى الاشكال المعطل لصرف الاعتماد المخصص للمجمع الى "وجود لبس حول صيغة التعامل مع هذا البرنامج، بين مصالح الوكالة ومصالح البنك"، وفق ما أوضحه ممثل الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مبروك زعبيبي ل"وات"، مشيرا الى سعي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الى حل الاشكال في أقرب وقت.