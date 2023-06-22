الهواشي : الجامعة العامة للتعليم الأساسي لم تتوصل الى اتفاق مع وزارة التربية وأغلب النقاط الخلافية تتعلق بمسائل مالية

قال ،الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي اليوم الخميس ،إنه لم يتم التوصل الى اتفاق مع وزارة التربية ، مبينا أن أغلب النقاط الخلافية تتعلق بمسائل مالية.



وأكد الهواشي، في فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالفايسبوك وذلك اثر اجتماع تم عقده مع وزراة التربية ، أن المفاوضات مع وزارة التربية تعثرت مجددا وأن المقترحات التي قدمتها لاترتقي الى أدنى انتظارات المعلمين ، وفق توصيفه.





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وبين أن الوزارة تجاوبت جزئيا مع بعض المطالب لكنها أنكرت ما تبقى من المقترحات خاصة منها ذات الانعكاسات المالية، موضحا أن الوزارة مازالت مصرة على مقترحها السابق ،في هذا الصدد، و المتعلق بالزيادة في "منحة التكاليف البيداغوجية" تدريجيا انطلاقا من سنة 2026 والى حدود سنة 2028.



ولفت الى أن الجامعة أصرت من جانبها على أن تحمل هذه المنحة عنوانا آخر وهو "منحة الجهد البيداغوجي" و أن يتم تفعيلها انطلاقا من سنة 2024.



جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تحتج منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب أعداد الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة عن الإدارة، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في كل جلسات التفاوض الأخيرة مع وزارة التربية.