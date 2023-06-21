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توزر: المصادقة النهائية على الحدود الإدارية لكلّ عمادات الجهة

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انتهت أمس الثلاثاء عملية المصادقة النهائية على الحدود الترابيّة للعمادات بمختلف معتمديات ولاية توزر من خلال المصادقة على التقسيم الترابي لعمادات معتمديتي حزوة وحامة الجريد، وذلك بعد المصادقة على المعتمديات الأربع الأخرى خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أكّده اليوم الأربعاء، منسق الهيئة الفرعية للانتخابات فوزي الفضيلي.


وبين الفضيلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ولاية توزر تضم 6 معتمديات تنقسم إداريا الى 36 عمادة وقع تثبيت حدودها، إلا أن التقسيم الاستثنائي الجديد أضاف 4 دوائر انتخابية بكل من حزوة وحامة الجريد ليصبح عدد الدوائر الانتخابية 40 دائرة انتخابية موزعة الى 10 بتوزر، و8 بنفطة، و6 في معتمدية دقاش، و5 دوائر في كل من حامة الجريد وحزوة و6 في تمغزة.
...

وأضاف ممثّل الهيئة الفرعية للانتخابات أن العمل الميداني للتحديد الترابي انطلق منذ 23 ماي الماضي بأعمال الرفع الطوبوغرافي وتحديد المناطق الترابية، مؤكدا أن العملية تمت في ولاية توزر في آجالها القانونية وذلك بتضافر جهود عدة أطراف إدارية وأمنية.
ويتنزل التقسيم الترابي وتحديد الخارطة ضمن التحضير لضبط الدوائر الانتخابية واعتمادها في انتخابات المجالس المحلية ليتم بعدها الدخول في تحديد مسار الاعداد للانتخابات.


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