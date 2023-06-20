لجنة برلمانية تقرّر الاستماع إلى وزير الخارجية حول اتفاقية إعادة تنظيم الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي

قرّرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ، اليوم الثلاثاء ، برمجة جلسة استماع الى وزير الشؤون الخارجية أو من يمثله حول اتفاقية إعادة تنظيم الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي.





وأكّد نواب اللجنة خلال اجتماعهم الذي خصص لمواصلة النظر في برنامج عملهم خلال المدة النيابية الحالية ،وفق بلاغ للمجلس، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالنظر إلى تنوع مجال تدخلها واتساعه.



...





وبيّنوا أن اللجنة تعني بمسائل مفصلية كمسألة الهجرة غير النظامية والتونسيين بالخارج وأنّ مجال تدخّلها يكتسي أبعادا دولية باعتبارها تعنى بالتعاون الدولي مما يخوّل لها الاضطلاع بدور ديبلوماسي هام ويمكّنها من معاضدة مجهود بقية هياكل الدولة.