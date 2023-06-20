Babnet

لجنة برلمانية تقرّر الاستماع إلى وزير الخارجية حول اتفاقية إعادة تنظيم الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قرّرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ، اليوم الثلاثاء ، برمجة جلسة استماع الى وزير الشؤون الخارجية أو من يمثله حول اتفاقية إعادة تنظيم الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي.


وأكّد نواب اللجنة خلال اجتماعهم الذي خصص لمواصلة النظر في برنامج عملهم خلال المدة النيابية الحالية ،وفق بلاغ للمجلس، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالنظر إلى تنوع مجال تدخلها واتساعه.
...


وبيّنوا أن اللجنة تعني بمسائل مفصلية كمسألة الهجرة غير النظامية والتونسيين بالخارج وأنّ مجال تدخّلها يكتسي أبعادا دولية باعتبارها تعنى بالتعاون الدولي مما يخوّل لها الاضطلاع بدور ديبلوماسي هام ويمكّنها من معاضدة مجهود بقية هياكل الدولة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268630


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 20 جوان 2023 | 2 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
31°
 Babnet35° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2438°-2439°-2636°-2632°-24
  • Avoirs en devises
    22605,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,37376 DT        1$ =3,08510 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   1186,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*