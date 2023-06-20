باجة: حملة مراقبة لسوق الدواب بمدينة باجة ورصد تحسّن في التزوّد بالأضاحي مقابل تواصل ارتفاع الأسعار

نظّمت الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بباجة، اليوم الثلاثاء، حملة مراقبة لعمليّة التزود بالاضاحي بالسوق الاسبوعية للدواب بمدينة باجة، مسجّلة تحسّنا في التزوّد مقابل تواصل ارتفاع الاسعار، حيث لم يقل سعر الكلغرام الواحد حيّا عن 20 دينارا، وفق المدير الجهوي للتجارة بباجة يسري الدمرجي

وأكّد الدمرجي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، تسجيل نقص في عدد الاضاحي بحوالي 19 الف رأس مقارنة بعدد العائلات في الجهة، مشيرا إلى أنّه ستتم تغطية هذا النقص بانتاج ولايات اخري تدريجيا، وفق قوله.

وتفيد إحصائيات الادارة الجهوية للتجارة بباجة بأن عدد الاضاحي من خرفان وأكباش وماعز قد سجل خلال سنة 2023 انخفاضا بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، بـتوفر 31 الف رأس مقارنة بـ40 ألف رأس سنة 2022.

وأشار الدمرجي، في سياق متّصل، إلى انطلاق عمل نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك اضافة الى عدد اخر من نقاط الموسمية، مؤكدا ان حملات المراقبة ستتواصل خلال الايام القادمة بأسواق الدواب ونقاط البيع الموسمية بمجاز الباب ونفزة وتبرسق وتيبار.