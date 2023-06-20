قابس: رئيس اقليم الجنوب لجمعية تونس للسلامة المرورية ينبه من تكرر حوادث المرور القاتلة





ونبه رئيس اقليم الجنوب لجمعية تونس للسلامة المرورية ماهر الصغير من تكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة، بسبب التهور في السياقة وخاصة السرعة المفرطة وعدم الانتباه عند المرور بتقاطعات السكك الحديدية مع الطرقات، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل المخالفين لقواعد الجولان والسلامة على الطرقات، وعلى ضرورة تحمل المصالح الجهوية المعنية بالسلامة المرورية للمسؤولية، خاصة بسبب عدم توفر الحواجز والأضواء المطلوبة بتقاطعات سككها مع الطرقات

أخبار ذات صلة: الإفراط في السرعة وراء حادث انقلاب حافلة بمطماطة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين ...

بعد حادث انقلاب الحافلة الذي شهدته يوم امس الاثنين منطقة بني عيسى بمطماطة الجديدة ، والذي تسبب في حالتي وفاة (02) واصابة 20 راكبا باصابات مختلفة، شهدت مدينة قابس الليلة الماضية، على مستوى تقاطع السكك الحديدية مع طريق ميناء الصيد البحري، حادثا ثانيا تمثل في اصطدام القطار بسيارة كان على متنها 07 أشخاص اصيبوا باصابات وصفت بال"خفيفة".ونبه رئيس اقليم الجنوب لجمعية تونس للسلامة المرورية ماهر الصغير من تكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة، بسبب التهور في السياقة وخاصة السرعة المفرطة وعدم الانتباه عند المرور بتقاطعات السكك الحديدية مع الطرقات، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل المخالفين لقواعد الجولان والسلامة على الطرقات، وعلى ضرورة تحمل المصالح الجهوية المعنية بالسلامة المرورية للمسؤولية، خاصة بسبب عدم توفر الحواجز والأضواء المطلوبة بتقاطعات سككها مع الطرقات

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كما دعا الصغير السلط الجهوية الى تكثيف الرقابة على حضائرالبناء والزام القائمين عليها بوضع العلامات التي تنبه الى تلك الأشغال، مشددا على ضرورة مقاومة الانتصاب الفوضوي الذي أجبر المارة على السير في وسط الطريق، وعلى ضرورة تطبيق القانون على كل من يخل بالأمن العام.