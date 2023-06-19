قابس : وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين في حادث انقلاب حافلة ببني عيسى بمطماطة الجديدة

أسفر حادث انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بقابس كانت متجهة من مدينة مطماطة الجديدة الى الزراوة الجديدة، ظهر اليوم الاثنين، عن وفاة شخصين وإصابة 22 من ركاب الحافلة.



وأكّد مصدر مسؤول من الصحة العموميّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وفاة مصابين اثنين من ركاب الحافلة في هذا الحادث أحدهما أربعيني والثاني رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر.

من جهته، أوضح مصدر مسؤول من الحماية المدنية بقابس أنّ الحادث جدّ على مستوى قرية بني عيسى من معتمدية مطماطة الجديدة، وتسبّب في اصابة 22 راكبا من بينهم 3 ركاب وصفت إصاباتهم بالخطيرة، وفق تأكيده.



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وبيّن المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تم تسخير 10 سيارات إسعاف، من الحماية المدنية والصحة العمومية ومركز الاسعافات الطبية الاستعجالية، من أجل اسعاف المصابين الذين تم نقلهم على جناح السرعة الى المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة.