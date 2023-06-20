سيدي بوزيد: المصادقة على حدود 8 معتمديات من ضمن 14 معتمدية

تمت الى حدود يوم أمس الاثنين، المصادقة على حدود 8 معتمديات من ضمن 14 معتمدية بولاية سيدي بوزيد، وذلك ضمن مشروع تحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسي، ليصل بذلك عدد العمادات التي تم رسم حدودها الى 67 عمادة



وتتوزع العمادات على معتمديات جلمة (11 عمادة ) وسيدي بوزيد الغربية (10 عمادات ) والهيشرية (5عمادات) وسيدي علي بن عون (7 عمادات) وبئر الحفي (9 عمادات) وسبالة اولاد عسكر (5 عمادات) وسيدي بوزيد الشرقية (11 عمادة) وأولاد حفوز (9 عمادات).





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واكد المنسق الجهوي لانجاز مشروع تحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية نور شكري في تصريح ل"وات" ان جميع الأشغال الميدانية بكل المعتمديات التي تقوم بها 8 فرق، قد انتهت في انتظار مصادقة اللجنة الجهوية على بقية المعتمديات خلال نهاية الاسبوع.



يذكر انه تم تخصيص 8 فرق ميدانية للقيام بعمليات رسم الحدود، انطلق نشاطها منذ 23 ماي الماضي، وتضم ولاية سيدي بوزيد 14 معتمدية تتوزع عليها 118 عمادة وهي الرقاب ( 12 عمادة) والمزونة (9 عمادات) والمكناسي (9 عمادات) وأولاد حفوز (9 عمادات) وجلمة (11 عمادة) وسوق الجديد (8 عمادات) وسيدي بوزيد الشرقية (11 عمادة) وسيدي بوزيد الغربية (10 عمادات) والسعيدة (5 عمادات) والهيشرية (5 عمادات) وبئر الحفي (9 عمادات) وسبالة اولاد عسكر (5 عمادات) وسيدي علي بن عون (7 عمادات) ومنزل بوزيان (7 عمادات).