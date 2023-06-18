اتخاذ كافة التدابير التنظيمية للمباراة الودية بين الجزائر وتونس



و في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية /وأج/ أوضح ذات المسؤول بأنه سيتم فتح ما مجموعه 30 بوابة إلكترونية يوم المقابلة لضمان انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب مبرزا بأن كل الترتيبات قد اتخذت لضمان تنظيم محكم لهذا الموعد الكروي الودي الذي يتوقع

بشأنه توافد كبير للجماهير.

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تم ضبط كل الترتيبات المادية والتنظيمية لإجراء المقابلة الودية في كرة القدم التي ستجمع يوم الثلاثاء المقبل بعنابة المنتخب الجزائري بنظيره التونسي، حسب ما علم اليوم الأحد من مدير المركب الرياضي 19 ماي 1956 بذات الولاية، توفيق زروال.و في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية /وأج/ أوضح ذات المسؤول بأنه سيتم فتح ما مجموعه 30 بوابة إلكترونية يوم المقابلة لضمان انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب مبرزا بأن كل الترتيبات قد اتخذت لضمان تنظيم محكم لهذا الموعد الكروي الودي الذي يتوقعبشأنه توافد كبير للجماهير.

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كما سيتم يوم المقابلة فتح سبعة مقاهي مع توفير كل المستلزمات من مياه و مشروبات وكذا المنشآت الخدماتية المرافقة المتوفرة بالملعب حسب ذات المسؤول.

وحل وفد المنتخب التونسي صبيحة اليوم الأحد بعنابة تحسبا للمقابلة الودية المرتقبة سهرة الثلاثاء المقبل فيما يرتقب وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى مطار رابح بيطاط بذات الولاية في الساعات الأولى من صبيحة يوم غد الاثنين، حسب المعلومات المستقاة من مديرية الشباب والرياضة محليا.