إفريقيا/كان-2023 | الجزائر تفوز على أوغندا

تغلب المنتخب الجزائري على نظيره الأوغندي لكرة القدم بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0), مساء اليوم الأحد بملعب

جابوما بدوالا (الكاميرون) في مباراة لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة

للمجموعة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024).

وسجل هدفي المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة (د 42 و 67), بينما قلص الفارق



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بايو (د 88) لأوغندا.

هذا الفوز هو الخامس في خمس مباريات ل"الخضر".