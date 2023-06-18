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إفريقيا/كان-2023 | الجزائر تفوز على أوغندا

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 19:02 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تغلب المنتخب الجزائري على نظيره الأوغندي لكرة القدم بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0), مساء اليوم الأحد بملعب
جابوما بدوالا (الكاميرون) في مباراة لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة
للمجموعة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024).
وسجل هدفي المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة (د 42 و 67), بينما قلص الفارق
...

بايو (د 88) لأوغندا.
هذا الفوز هو الخامس في خمس مباريات ل"الخضر".


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