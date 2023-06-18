إفريقيا/كان-2023 | الجزائر تفوز على أوغندا

تغلب المنتخب الجزائري على نظيره الأوغندي لكرة القدم بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0), مساء اليوم الأحد بملعب
جابوما بدوالا (الكاميرون) في مباراة لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة
للمجموعة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024).
وسجل هدفي المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة (د 42 و 67), بينما قلص الفارق
جابوما بدوالا (الكاميرون) في مباراة لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة
للمجموعة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024).
وسجل هدفي المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة (د 42 و 67), بينما قلص الفارق
بايو (د 88) لأوغندا.
هذا الفوز هو الخامس في خمس مباريات ل"الخضر".
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