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اختتام فعاليات الدورة الرابعة ل"عرس الجبل" بغمراسن

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 14:46 قراءة: 1 د, 4 ث
      
عاشت مدينة غمراسن من ولاية تطاوين مساء أمس السبت أجواء فرجوية متميزة في الفقرة الختامية لفعاليات الدورة الرابعة
ل"عرس الجبل" التي انطلقت يوم 15 جوان الجاري وتواصلت ثلاثة أيام.

وتابع جمهور المدينة بساحة حي الواحة ألوانا من الفروسية وسباقات الخيل على أنغام فرق الفنون الشعبية قبل حفل الاختتام الذي جرى تحت شعار
...

"سهرة المحفل" بألوانها الفلكلورية والفنية بمشاركة العديد من المبدعين في الفنون الشعبية من مختلف جهات الجمهورية ومن الشقيقة ليبيا.
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وتضمن برنامج هذه الدورة، التي نظمتها جمعية أصحاب الوعد الفلكلورية، مسابقة للأطفال على الدراجات الهوائية ومعرض تجاري للصناعات التقليدية
الى جانب تنظيم ندوة فكرية حول "التراث المحلي المادي واللامادي ببلدية غمراسن" تم خلالها تقديم أهم المواقع الأثرية في حي الواحة (انسفري، قلعة
نفيق، حمدون، ومحيطها وقصر الرصفة) و مداخلة حول الموسيقى المحلية بغمراسن و مداخلة حول مشروع ترميم وتوظيف قصر الرصفة
وخصوصيات الغناء النسوي بغمراسن.

وللاشارة ركزت هذه الدورة من "عرس الجبل" جانبا هاما من برنامجها على التكوين حيث تم تقديم ورشات تكوين اهتمت بالخصوص بصنع الآلات
الايقاعية الشعبية والجداريات والفنون التشكيلية وبآلة الزكرة وبالايقاع وبالفوكاليز، شفعت كل هذه الورشات بمسابقة في الايقاع والغناء التراثي تعزيزا
للخزينة السمعية التي يسعى "عرس الجبل" الى اثرائها بمختلف الأنغام والألحان والأغاني التراثية.


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