غمراسن : إزالة المجسم المثير للجدل

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- تم مساء أمس إزالة المجسم المثير للجدل بمدخل غمراسن ولاية تطاوين.وكان مجسم تم تنصيبه مؤخرا في مدينة غمراسن من ولاية تطاوين، أثار حملة إنتقادات وسخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الشكل الغريب للمجسم المصنوع من القوارير البلاستيكية.وفي تصريح اذاعي أكد النحات زيد عسل صاحب المجسم، أن هذا العمل جاء في إطار حملة توعوية قامت بها بلدية غمراسن، وحملة نظافة تم خلالها تجميع الفضلات والقوارير، وقد تم تنصيب هذا المجسم بالقوارير البلاستيكية المجمّعة.وأوضح النحات أن المجسم مدروس وله رسالة صادمة يريد إيصالها، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة من العمل في هذا المجال، وأن ما قام به كان تطوّعا ودون أن يتقاضى أي مقابل. وشدد على أنه نجح في هدفه عبر الجدل الذي أثاره، على حد رأيه.