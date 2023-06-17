أريانة: عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة يناهز 17 ألفا و300 رأس

تفيد إحصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة بأن عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة يناهز 17300 رأس منها 12000 لا تقل أوزانها حية عن 25 كغ و4800 كبش تفوق أوزنها 50 كغ إضافة إلى 500 رأس ماعز.





وتراوحت الأسعار المتداولة خلال شهر ماي المنقضي وفق المندوبية بين 700 و900 دينار للخرفان، وما بين 1000 و 1300دينار للأكباش، وما بين 400 إلى 550 دينار للماعز.



من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بأريانة، كمال بلحاج، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه رغم الاتفاق على سعر مرجعي يقدر بـ17.800 بنقاط البيع بالميزان فإن الأسعار المتداولة حاليا تتراوح بين 17 و20 دينار للبركوس وبين 20 و 22 دينار للخرفان.وأكّد أن كلفة تربية الأغنام ارتفعت كثيرا نتيجة لغلاء كل أصناف الأعلاف وندرتها وغياب المراعي الطبيعية نتيجة الجفاف الذي شهدته البلاد خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 الأمر الذي أدّى إلى عزوف مربي الماشية عن تربية الأغنام وتسمينها وتسبب في انخفاض المعروض منها خلال هذه الفترة.وأضاف بلحاج أن أغلب رؤوس الأغنام المتوفرة حاليا بجهة أريانة هي من فصيلة الخرفان وتتوزع، حسب المعتمديات وفق أرقام تقديرية، على 2500 خروف و1200 كبش بقلعة الأندلس، إضافة إلى 2000 خروف و1200 كبش بسيدي ثابت، و 2000 خروف و1000 كبش بالمنيهلة، و1500 خروف و500 كبش برواد، 1000 خروف و500 كبش بسكرة.وأشار إلى أن جهة أريانة تشهد خلال هذه الفترة توافد تجار ومربي الأغنام من داخل الجمهورية مما يساهم في ارتفاع عدد الأضاحي المعروضة للبيع وتعديل العرض.