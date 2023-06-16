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قابس: ارتفاع مشط في أسعار الأضاحي رغم توفّرها بالأعداد الكافية (رئبس الإتحاد الجهوي للفلاحة)

Photo credits Yassine Gaidi
Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس، الحبيب ذياب، اليوم الجمعة، إن الأضاحي متوفرة بجهة قابس بالعدد الكافي الا أن أسعارها مرتفعة، مفسرا ذلك بغلاء أسعار الأعلاف وبكثرة الوسطاء.
وأوضح ذياب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سعر الأضحية يكون أقل عندما يتم شراؤها مباشرة من الفلاح، وفق تأكيده.
يذكر ان المعطيات التي تحصلت عليها "وات" من المندوبية الجهوية للفلاحة بقابس تشير الى توفر 100 ألف أضحية بولاية قابس تتوزع الى 70 ألف خروف و10 آلاف كبش و20 ألف ماعز، مقابل حاجيات تقدّر بحوالي 80 ألف اضحية.
من جانبهم، عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم "وات" بسوق الدواب بقابس عن تذمرهم من الارتفاع المشط لأسعار الأضاحي التي وصل سعر البعض منها الى حدود الألفي دينار، مؤكدين أن الارتفاع خلال هذه السنة لا يقل عن 400 دينار مقارنة بالسنة الفارطة.


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