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زغوان: ارتفاع مخزون السدود الكبرى والسدود والبحيرات الجبلية بحوالي 23 مليون متر مكعب إثر الأمطار الأخيرة

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 13:35 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ساهمت كميات الأمطار التي شهدتها ولاية زغوان في الفترة الأخيرة في الرفع من مخزون المياه بالسدود الكبرى والسدود والبحيرات الجبلية، حيث بلغ المخزون الإضافي بهذه المنشآت حوالي 23 مليون م3 منها 18.4 مليون م3 بالسدود الكبرى بكل من بئر مشارقة وبوعشير وصواف، و2.7 مليون م3 بالسدود الجبلية، و1.9 م3 بالبحيرات الجبلية، وفق رئيس دائرة المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية علي الطعبوري.
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وأوضح الطعبوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ولاية زغوان تضمّ 3 سدود كبرى بطاقة استيعاب جملية تقدر بحوالي 73 مليون م3، و18 سدا جبليا تقدر طاقة استيعابها بـ13 مليون م3، و115 بحيرة جبلية تبلغ طاقتها 6 مليون م3.

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وأشار إلى أن كميات الأمطار الإضافية، على أهميتها، لن يكون لها تأثير على المائدة المائية الجوفية التي تحتاج إلى كميات أكبر لكنها ستساهم في المقابل في تغذية الموائد المائية السطحية بصورة ملحوظة.


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