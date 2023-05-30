زغوان: ارتفاع مخزون السدود بالجهة بحوالي 2.5 مليون متر مكعب (المندوبية الجهوية للفلاحة)

سجّلت ولاية زغوان خلال شهر ماي الجاري هطول كميّات هامّة من مياه الأمطار ساهمت في إنعاش الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بعدد من المناطق، كما دعمت بشكل ملحوظ مخزون المياه بالسدود التلية والجبلية بالجهة بمجموع 2.5 مليون متر مكعب، وفق مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الزيادة المسجلة بسدود الجهة توزعت إلى 1.5 بسد بئر مشارقة ليبلغ حاليا 12.5 مليون متر مكعب علما وأن طاقة استيعابه تقدر بـ43 مليون متر مكعب، و800 ألف متر مكعب بسد بوعشير الذي نضبت مياه تماما منذ 3 سنوات وتقدّر طاقة استيعابه بحوالي 22 مليون متر مكعب.

وأضاف أن كل من السد الجبلي "هارون الريحان" وسد الجرف بزغوان سجلا أيضا ارتفاعا في مخزونهما بحوالي 100 ألف متر مكعب بكل منهما، علما أن طاقة الاستيعاب الجملية للسدود الثلاث بما في ذلك سد وادي الخيرات بصواف تقدّر بـ 73 مليون متر مكعب من المياه دون اعتبار السدود الجبلية البالغ عددها 18 سدّا و115 بحيرة جبلية.