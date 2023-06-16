زيادة بأكثر من 41 بالمائة في عدد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة والقنطاوي منذ مطلع السنة وإلى غاية 10 جوان الجاري

استقبلت المنطقة السياحية سوسة والقنطاوي، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2023 الى غاية 10 جوان الجاري، 342246 حريفا مقابل 242625 حريف خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة في عدد الوافدين بأكثر من 41 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد.وأضاف القايد في تصريح، اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنطقة السياحية سوسة والقنطاوي سجلت في ذات الفترة زيادة بأكثر من 88 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها مليونا و202 ألفا و723 ليلة، مقابل 638 الفا و481 ليلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2022.وشهدت ولاية سوسة خلال الأيام العشرة الاولى من شهر جوان الجاري زيادة بأكثر من 26 بالمائة في عدد السياح الوافدين على المنطقة السياحية، حيث بلغ عددهم 31578 حريفا مقابل 25007 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.