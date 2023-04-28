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بلدية سوسة تواصل تنفيذ قرارات هدم وإزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 16:26 قراءة: 0 د, 46 ث
      
واصلت بلدية سوسة ومصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة، أمس الخميس واليوم الجمعة، تنفيذ قرارات إزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري وسط مدينة سوسة، مسنودة في ذلك بالمصالح الأمنية.


وتندرج عمليات الازالة في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد بعض المؤسسات والفضاءات السياحية التي قام اصحابها سابقا بحيازة اجزاء من الملك العمومي البحري بدون وجه حق قانوني، وفق ما أكده مصدر أمني من مركز الحرس البحري التابع للمنطقة البحرية بسوسة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف ذات المصدر أنّ عمليات الهدم والإزالة تمت بعد ان تم استكمال جميع الإجراءات القانونية والادارية والفنية في جميع المخالفات المرفوعة سابقا من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والحرس البحري بسوسة، وكذلك بعد التنبيه على مرتكبي هاته المخالفات بضرورة إزالة ما تم بناؤه او انشاؤه بالملك العمومي البحري تلقائيا مع إمهالهم مدة زمنية قانونية، وفق تأكيده.


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