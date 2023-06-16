وصول الباخرة تانيت إلى ميناء حلق الوادي وعلى متنها 1096 مسافرا و 505 سيارة

( مبعوثة وات من مرسيليا وداد مدفعي)- حلت، صباح، الجمعة، بميناء حلق الوادي، الباخرة "تانيت" التابعة للشركة التونسية للملاحة، وعلى متنها 1096 مسافرا و 505 سيارة، قادمين من ميناء مرسيليا.



وكانت الرحلة الافتتاحية الأولى للموسم الصيفي 2023، على متن الباخرة "تانيت"، قد انطلقت يوم 13 جوان 2023 من ميناء حلق الوادي في اتجاه ميناء مرسيليا، وذلك تحت إشراف وزارة النقل، وبمشاركة جميع الهياكل المعنية بعودة التونسيين بالخارج لقضاء العطلة الصيفية، على غرار ديوان البحرية التجارية والموانئ والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة وديوان التونسيين بالخارج.

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وكانت الرحلة الافتتاحية الأولى للموسم الصيفي 2023، على متن الباخرة "تانيت"، قد انطلقت يوم 13 جوان 2023 من ميناء حلق الوادي في اتجاه ميناء مرسيليا، وذلك تحت إشراف وزارة النقل، وبمشاركة جميع الهياكل المعنية بعودة التونسيين بالخارج لقضاء العطلة الصيفية، على غرار ديوان البحرية التجارية والموانئ والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة وديوان التونسيين بالخارج.

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وأفاد المدير المركزي لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة سمير ثموني، في تصريح لــ (وات)، أن الغاية من الرحلة الافتتاحية للموسم، تكمن في معاينة ظروف إقامة المسافرين داخل الباخرة طيلة الرحلة، والوقوف على جل النقائص لتفاديها خلال الرحلات القادمة، والقيام بزيارة ميدانية لميناء مرسيليا، للاطلاع عن كثب على ظروف استقبال المسافرين منذ وصولهم إلى الميناء ومعاينة إجراءات التسجيل لدى الديوانة الفرنسية، إضافة إلى القيام بزيارة المحطة البحرية الجديدة التي وقع تدشينها بالمناسبة والمواكبة الميدانية لعودة الجالية إلى أرض الوطن.

وأكد ثموني، في اليسياق ذاته، أن جميع البوادر توحي بنجاح الموسم الصيفي الحالي، بفضل ظروف الإقامة الجيدة ورضاء المسافرين على الخدمات المسداة من قبل كافة القائمين على الرحلة، علاوة على نجاح الرحلة بفضل الالتزام بموعد المغادرة في التوقيت المضبوط من ميناء مرسيليا، وخروج جميع المسافرين من ميناء حلق الوادي دون تسجيل أي تأخير والذي لم يكن ممكنا لولا القيام بجميع إجراءات المغادرة على متن السفينة قبل الوصول إلى الميناء، عبر تخصيص أعوان تابعين للديوانة التونسية.

من جانبه، لفت مدير ميناء حلق الوادي محمد عمران، إلى أن الزيارة الميدانية للمحطة البحرية الجديدة إلى ميناء مرسيليا، قد مكنت من الوقوف على بعض النقائص التي وقع رفعها إلى السلطات الفرنسية، بغاية توفير خدمات جيدة للمسافرين، من بينها غياب الفضاءات المغطاة، رغم امتدد المحطة على مساحة شاسعة.

وأضاف عمران، في هذا الصدد، أن ميناء حلق الوادي، ورغم الإمكانيات المحدودة المتاحة، قد استطاع أن يوفر أكثر من 95 بالمائة من الفضاءات المغطاة عند استقبال المسافرين والسيارات خلال الفترة الصيفية بما يخول لهم القيام بإجراءات السفر في ظروف مريحة.

وأكد المسؤول، حرص الميناء على ضمان جودة الخدمات للمسافرين على امتداد السنة، وخاصة خلال فترة الذروة، وحسن التعامل مع الوضعيات الصعبة، والعمل على النهوض بواقع الميناء بالوسائل المتاحة ومزيد النهوض بجودة الخدمات لضمان راحة المسافر عند القدوم والعودة على حد السواء.

يشار إلى أن الشركة التونسيَة للملاحة، قد برمجت 147 سفرة على الباخرتين "تانيت" و"قرطاج"، طيلة الفترة الممتدة من 15 جوان 2023 وحتًى 15سبتمبر 2023، بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 402936 مسافر و 150127 سيارة ، علاوة على تعزيز وكالات الشركة بأعوان إضافيين ومواصلة العمل بإجراءات الشرطة والديوانة على متن السفن.

وتؤمن الشركة التونسية للملاحة ، نقل مسافرين بمعدل 300 ألف مسافر و110 آلاف سيارة، على الخطين البحريين المنتظمين، اللذين يربطان ميناء حلق الوادي بموانئ كل من مدينتي جنوة بإيطاليا ومرسيليا بفرنسا، فضلا عن نقل البضائع بواسطة المجرورات والحاويات على الخطوط المنتظمة الأربعة، التي تربط ميناء رادس بكل من موانئ مرسيليا بفرنسا وجنوة وليفورنو بايطاليا وبرشلونة بإسبانيا .