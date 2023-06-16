تأبين الوكيل أوّل محمّد الجوّادي المتوفّي في حادث سقوط طائرة مروحيّة بمنطقة كاب سيراط





وحضر الموكب ثلّة من العسكريين وأفراد من عائلة الشهيد، حيث تلا الوزير الفاتحة ترحّما على روح الفقيد، "مستحضرا مناقبه وما تحلّى به من روح وطنية عالية"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع.

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أشرف وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، صباح اليوم الجمعة بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، على موكب تأبين الوكيل أوّل محمّد الجوّادي الذي توفّي على إثر سقوط طائرة مروحيّة بمنطقة كاب سيراط ببنزرت يوم 7 جوان 2023.وحضر الموكب ثلّة من العسكريين وأفراد من عائلة الشهيد، حيث تلا الوزير الفاتحة ترحّما على روح الفقيد، "مستحضرا مناقبه وما تحلّى به من روح وطنية عالية"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع.

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كما توجّه ممّيش لعائلة الشهيد، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، بخالص "عبارات التضامن والمواساة في هذا المُصاب الجلل"، مؤكّدا "وقوف المؤسّسة العسكرية الدائم إلى جانب عائلات الشهداء بتوفير كل أشكال الإحاطة".



وكان مصدر محلي مسؤول بولاية بنزرت، أكّد في تصريح سابق، أنه جرى أمس الخميس بمنطقة الجبل الأبيض بمعتمدية بنزرت الشمالية، انتشال جثة الوكيل أول محمد الجوادي، العسكري الرابع الذي توفي إثر سقوط مروحية عسكرية ليلة 7 جوان 2023 بمنطقة "كاب سيراط " بمعتمدية سجنان، بعد أن تم انتشال ثلاث جثث وأجزاء من حطام المروحيّة في المنطقة المذكورة.



وقد أعلنت وزارة الدفاع الوطني يوم 8 جوان الحالي، عن فقدان الاتصال بمروحية وبطاقمها المتكون من أربعة أفراد، حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة "كاب سيراط" بولاية بنزرت مساء 7 جوان.



