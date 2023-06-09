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وزير الدّفاع الوطني يؤبن ثلاثة من فقيدي المؤسسة العسكرية في حادث سقوط مروحية عسكرية

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 19:45 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أبّن وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش، أثناء موكب انتظم صباح الجمعة بالقاعدة الجوية بالخروبة ببنزرت، ثلاثة من العسكريين الذين توفوا، ليلة أول أمس، جراء سقوط مروحية عسكرية بمنطقة "كاب سيراط"، وهم على التوالي الملازم أوّل علي المرنيصي والوكيل أوّل رمزي المعلاوي والوكيل أشرف الفاهمي.

واستحضر وزير الدفاع الوطني، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناقب فقيدي المؤسسة العسكرية وأثنى على ما تحلّوا به من روح وطنية عالية، مؤكدا حرص المؤسسة العسكرية الثابت على توفير كل الإحاطة اللازمة لفائدة عائلات الشهداء.

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كما توجه وزير الدفاع لعائلات الشهداء باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأخلص عبارات التضامن والمواساة في هذا المصاب الجلل.

وذكرت الوزارة، في بلاغها، أن الموكب جرى بحضور مجموعة من العسكريين وعائلات الشهداء وتم أثناءه تلاوة الفاتحة ترحُمًا على شهداء الواجب.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم عن انتشال جثة ثالثة لضحايا سقوط المروحية العسكرية، مشيرة إلى أن أعمال البحث ما تزال مستمرة.

يُذكر أنه تم فقدان الاتصال بهذه المروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، مساء الأربعاء 7 جوان 2023، وقد كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.


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