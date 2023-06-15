Babnet

17 رخصة محروقات بقت سارية المفعول إلى موفى أفريل 2023

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بلغ عدد رخص المحروقات سارية المفعول إلى موفى أفريل 2023، 17 رخصة منها 14 رخصة بحث وثلاث رخص استكشاف، بحسب ما أظهره تقرير حول الظرف الطّاقي لشهر أفريل 2023، نشره، الخميس، المرصد الوطني للطاقة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة).

ويقدر العدد الجملي للزمات ب56 لزمة منها 44 لزمة في طور الإنتاج. وتساهم الدولة في 34 لزمة قيد الانتاج، من خلال المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، وفي ثلاث لزمات بشكل مباشر.
أخبار ذات صلة:
تونس تمنح التجديد الأول لرخصة "عريفة" لاستكشاف المحروقات لمدة 3 سنوات

...

وقد وقع إسناد رخصة بحث واحدة جديدة، في جانفي 2023، ويتعلّق الأمر برخصة "بوغرارة".

وفي مجال الاستكشاف لم يشر التقرير إلى القيام بأي مسوحات زلزالية، إلى موفى أفريل 2023، لكن وقع حفر بئرين جديدين للاستكشاف إلى التاريخ ذاته. وتعلّق الأمر برخصة عريفة 2 (بعريفة من ولاية تطاوين) وصباح 1 (برج الخضراء).

وللتذكير لم تسجل عمليّات حفر تطوير جديدة إلى موفى أفريل 2023.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268400


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 15 جوان 2023 | 26 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2129°-2129°-2133°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    22475,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35131 DT        1$ =3,10173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   1928,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*