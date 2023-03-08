تونس تمنح التجديد الأول لرخصة "عريفة" لاستكشاف المحروقات لمدة 3 سنوات

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 39 ث
      
منحت تونس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "عريفة" لمدة 3 سنوات ابتداء من 27 ديسمبر 2022 إلى غاية 26 ديسمبر 2025.

وتغطي الرخصة ، وفق بيانات تضمنها أمر اصدرته وزارة الصناعة بالرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2023 زهاء 808 كيلومترا مربعا وتصل الى الحدود الجزائرية في بعض جوانبها.

ويتعين على شركة " ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة " حفر بئر استكشافية والقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يتم ضبطها بالاتفاق بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بكلفة جملية دنيا في حدود 8 مليون دولار امريكي.


وتشير ييانات متصلة بقطاع النفط ان تونس سجلت خلال 2022 حفر بئر تطويرية جديدة وانطلاق اشغال المسح الزلزالي برخصتي "حزوة" و "الواحة" في حين لم يتم الى موفى شهر جوان 2022 حفر أي بئر استكشافية.

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