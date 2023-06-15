تونس وردت 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء من الجزائر في ظل تقلص امدادات الغاز الطبيعي





وأضاف المرصد، في تقرير اصدره الخميس حول الوضع الطاقي لشهر افريل 2023، ان الطلب على الغاز الطبيعي قارب 5ر1 مليون طن مكافئ نفط مع موفي افريل 2023 لكن الامدادات كانت محدودة ولا تتماشى مع نمو الطلب على الكهرباء

أخبار ذات صلة: تونس وردت 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء من الجزائر الى موفي 2022 وسط ارتفاع للطلب المحلي

كشف المرصد الوطني للطاقة ان واردات الكهرباء من الجزائر سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث ساهمت في تغطية 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء. و تراجع الطلب على الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء بنسبة 7 بالمائة في بلد أنتج زهاء 5612 جيغاوات ساعة الى موفي افريل 2023 .وأضاف المرصد، في تقرير اصدره الخميس حول الوضع الطاقي لشهر افريل 2023، ان الطلب على الغاز الطبيعي قارب 5ر1 مليون طن مكافئ نفط مع موفي افريل 2023 لكن الامدادات كانت محدودة ولا تتماشى مع نمو الطلب على الكهرباء

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وبين ان حصة الطلب على الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء تقارب 63 بالمائة في حين سجل استهلاك الغاز الطبيعي من قبل بقية القطاعات الاخرى ، مع موفى افريل 2023، تراجعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع بيانات نفس الفترة من سنة 2022 .



وسجل انتاج الكهرباء في تونس الى موفى افريل 2023، انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022، في حين سجل الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة.



وساهم اسطول الشركة التونسية للكهرباء والغاز المعتمد كليا على الغاز الطبيعي في توفير 99 بالماءة من امدادات الكهرباء و الخواص بنسبة 1 بالمائة علما وان البلاد جابهت ارتفاعا ملحوظا لواردات الكهرباء من الجزائر وفق المرصد.