القيروان :تراجع عمليات الغش خلال الدورة الرئيسية للباكلوريا مقارنة بالسنة الفارطة

افاد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان، علي المسعدي، بان عمليات الغش في الدورة الرئيسية من امتحان الباكالوريا لسنة 2023 قد تراجعت بالجهة مقارنة بنفس الدورة من السنة الفارطة التي فاقت اكثر من 100حالة غش، متحفظا عن ذكر العدد لهذا العام.



وأضاف في تصريح ل"وات" ان اغلب عمليات الغش المسجلة تمت بواسطة الأجهزة الاكترونية مشيرا الى انه سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورّطه في عمليات الغش مهما كان مصدرها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.





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وينص القانون على معاقبة المترشحين المتورطين في عمليات الغش، بحرمانهم من اجتياز امتحان البكالوريا من سنة إلى خمس سنوات، ومقاضاة كل مترشح يقع مسكه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش.



وقد اجتاز 6675 مترشحا ومترشحة بولاية القيروان الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، على أن يقع التصريح بالنتائج يوم 25 جوان الجاري.



وستنطلق دورة المراقبة بالنسبة للمؤجلين يوم 3 جويلية القادم لتتواصل إلى غاية يوم 6 من نفس الشهر على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 16 جويلية 2023.