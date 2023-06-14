بدء العمل بوحدة بنك الدم في المستشفى الجامعي الرابطة

انطلق، اليوم الأربعاء، العمل بوحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة كوحدة مستقلة عن مخبر الدمويات، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.



ويأتي الإعلان عن بدء العمل بوحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرابطة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق لـ14 جوان من كلّ سنة.





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وستعزز هذه الوحدة المستقلة عمليات التبرع وتوفير حاجيات المستشفى من الدم ومشتقاته والسهر على إدارة وترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية وضمان سلامتها.



علما وأن المستشفى الجامعي الرابطة يمثل إحدى المؤسسات الصحية العمومية الرائدة في مجال عمليات زرع الأعضاء ومنها بالخصوص زراعة القلب.



وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنويا وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدد حياتهم، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة.



وتحتاج تونس يوميا الى 750 متبرع بالدم و270 الف متبرع سنويا لتغطية حاجياتها من الدم المطلوب عند العمليات الجراحية والتداوي وانقاذ المرضى والمصابين في الحوادث، وفق تصريحات سابقة لمدير المركز الوطني لنقل الدم سلامة حميدة.