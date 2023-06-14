الجمعية التونسية للحياة البرية تدعو إلى عدم الهلع بعد وفاة شاب روسي هاجمته سمكة قرش في مصر

أوضحت الجمعية التونسية للحياة البرية في بيان لها ، أن 37 نوعا من أسماك القرش متواجدة في الشواطىء التونسية والتي تمثل منطقة هامة ومحضنة لعدد كبير منها (القرش الأبيض الكبير مثلا) ولم يحصل بهذه الشواطئ أي حادث مشابه لحادث مدينة الغردقة المصريةوأضافت أنه لم يسبق أن حصل أي حادث مماثل لما حصل للشاب الروسي بعد تعرضه مؤخرا ، لهجوم من قبل سمكة قرش في البحر الأحمر بمدينة الغردقة المصرية وذلك لأسباب عديدة أهمها الاختلاف البيئي بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الجغرافيا وتوفر الغذاء وحرارة المياه وتيارات البحر وسلوك البشروأكدت الجمعية أنه لا يوجد داع لحالة الهلع وأن القروش تتواجد في كل بحار العالم والإنسان لا يعتبر فريسة لها ولا ينتمى إلى حميتها الغذائية