أريانة: تسجيل إجمالي 9 حالات غش في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2023

بلغ العدد الجملي لحالات الغش التي تم تسجيلها بولاية أريانة منذ انطلاق امتحانات الباكالوريا دورة جوان 2023 9 حالات تمت كلها باستعمال وسائل إلكترونية. وسُجل اليوم الاربعاء الموافق لآخر أيام الامتحانات حالة غش وحيدة، في حين تم أول أمس الاثنين تسجيل 6 حالات غش ارتكبها 6 مترشحين من الذكور بعدد من مراكز الامتحان بالجهة، بالإضافة إلى حالتين رصدتا يوم الجمعة 9 جوان الموافق لليوم الثالث من الامتحان، وفق معطيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من المندوبية الجهوية للتربية.

وتم وفق المصدر نفسه منع المترشحين الذين تم ضبطهم بصدد الغش من مواصلة إجراء الاختبارات في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنهم وفقا للتراتيب المعمول بها.

جدير بالذكر، أن عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا لسنة 2023 بأريانة يبلغ 6522 موزّعين على 24 مركز امتحان منها 9 بأريانة المدينة، و4 بمعتمدية روّاد، و3 مراكز بمعتمدية سكرة، و3 مراكز بمعتمدية المنيهلة، و 3 بالتضامن، ومركز واحد بقلعة الأندلس ومثله بسيدي ثابت.