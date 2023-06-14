بودن تدعو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الى دعم تونس في التعامل مع التداعيات الإنسانية لظاهرتي الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر

(مبعوثة وات دلال القنزوعي) - دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بجنيف، الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الى دعم تونس في التعامل مع التداعيات الإنسانية لظاهرتي الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.



ورحبت بودن خلال محادثة جمعتها مع الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاقان شباغان على هامش انعقاد الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بالتعاون القائم بين السلطات التونسية والاتحاد الدولي، مؤكدة الأهمية الكبرى التي توليها تونس للعمل الإنساني والتعاون في هذا المجال.

وأكدت أن تونس تدعو الى أن تنظر القمة المقبلة لمنظمة العمل الدولية في سبل معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة متعددة الأبعاد تولي أهمية للتنمية ومقاومة الفقر باعتبار أن الحلول الأمنية غير كافية، داعية الى اشراك كل الأطراف الفاعلة في صياغة حلول ناجعة لمشكل الهجرة غير النظامية.



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كما جددت رئيسة الحكومة التزام تونس باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في المنطقة وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وأشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة الى عقد قمة دولية حول الهجرة غير النظامية ستلتئم بروما خلال شهر جويلية المقبل، مذكّرة بأن تونس التي كانت سباقة الى الغاء العبودية لا يمكن أن تقبل بظهور عبودية جديدة عبر شبكات الاتجار في البشر التي تستغل المهاجرين غير النظاميين.

ومن جهته، جدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استعداده لمواصلة دعم تونس في مواجهة التحديات الانسانية الماثلة ولاسيما المتعلقة منها بظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأكد الأمين العام للاتحاد أن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية تقتضي الاستثمار في التنمية واحداث مواطن الشغل في افريقيا، مفيدا أنه من المزمع تنظيم جولة في افريقيا لتعقب مسار المهاجرين غير النظاميين لمزيد فهم هذه الظاهرة وسبل التعاطي معها.







