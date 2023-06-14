الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور المعرض التكنولوجي وسوق البرامج بمدينة الثقافة

حلّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتونس، وتحوّل ظهر اليوم الأربعاء، إلى مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة، حيث تقام فعاليات الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون (12 - 15 جوان 2023).

وزار أحمد أبو الغيط، مرفوقا بالمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان، المعرض التكنولوجي وسوق البرامج، حيث تعرّف على أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا المتطورة والتجهيزات المستحدثة ذات العلاقة بالقطاع السمعي البصري.

واطّلع الأمين العام لجامعة الدول العربية أيضا على آخر الإنتاجات التلفزيونية والإذاعية في مجال البرامج والدراما كالأشرطة السينمائية وبرامج الأطفال والمسلسلات التي تبثّها المحطات التلفزيونية العربية.

وتحدّث إلى عدد من القائمين على أجنحة الهيئات الإعلامية على غرار مؤسسة التلفزة التونسية والإذاعة التونسية والهيئة السورية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وهيئة الإعلام المصرية والتلفزيون الجزائري، كما زار بالمناسبة جناح وكالة تونس إفريقيا للأنباء واطلع على مايحتويه من صور فوتوغرافية، يزخر بها أرشيف الوكالة وتوثق لأهم المحطات التي عرفتها تونس على مدى أكثر من نصف قرن في مختلف المجالات.



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وقال أحمد أبو الغيط إن هذا المعرض يعكس عمق العالم العربي واتساعه وثقافته المتعدّدة والمتنوعة، "وهو ما يعزّز الثقة في المستقبل العربي لأننا لدينا القدرة على اللحاق بالتقدّم العلمي والفني والثقافي".

ويشارك 80 عارضا من القارّات الخمس في معرض "الأسبو" للإذاعة والتلفزيون، وهم يمثّلون المحطات التلفزيونية الإذاعية وشركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات العالمية المصنّعة للمعدات التقنية والتكنولوجية المتطورة. ويتوزّع العارضون على 100 جناح تمّ تركيزها في البهو الرئيسي لمدينة الثقافة. ويتيح هذا المعرض، لضيوف المهرجان وروّاده الاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية والتكنولوجية في مجال الإعلام، والبث الإذاعي والتلفزي والمونتاج والأرشفة وغيرها.