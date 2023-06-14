تثمين التجارب الانتخابية في تونس محور لقاء بين بوعسكر والامين العام المساعد بجامعة الدول العربية بالقاهرة

ثمن السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، خلال لقائه اليوم الاربعاء بالقاهرة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، التجارب الانتخابية التى شهدتها تونس سنة 2022 ، وشاركت فيها جامعة الدول العربية ببعثات من الملاحظين.



كما أكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره محمود الشحات عضو أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية، أهمية مزيد دعم التعاون القائم بين الجامعة والهيئة في المجال الانتخابي، وتكثيف المشاركات في الملتقيات التى ينظمها الطرفان، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.





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يشار الى أن بوعسكر يشارك في الملتقى الرابع للهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية، الذي تنعقد اشغاله بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.





