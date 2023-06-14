Babnet

تثمين التجارب الانتخابية في تونس محور لقاء بين بوعسكر والامين العام المساعد بجامعة الدول العربية بالقاهرة

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 19:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ثمن السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، خلال لقائه اليوم الاربعاء بالقاهرة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، التجارب الانتخابية التى شهدتها تونس سنة 2022 ، وشاركت فيها جامعة الدول العربية ببعثات من الملاحظين.

كما أكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره محمود الشحات عضو أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية، أهمية مزيد دعم التعاون القائم بين الجامعة والهيئة في المجال الانتخابي، وتكثيف المشاركات في الملتقيات التى ينظمها الطرفان، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

...

يشار الى أن بوعسكر يشارك في الملتقى الرابع للهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية، الذي تنعقد اشغاله بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268312


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2128°-2130°-2129°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22810,6

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35006 DT        1$ =3,10351 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   635,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*