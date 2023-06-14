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بودربالة يؤكد أهمية تكريس الثقة في البرلمان لدى المواطنين

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 16:28 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، أهميّة تكريس الثقة في المؤسّسة البرلمانيّة لدى المواطنين، وذلك خلال حضوره اليوم الأربعاء في جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام.

وبين بودربالة ،وفق بلاغ صادر عن البرلمان ، ضرورة الإلمام بالمسائل المعروضة على أنظار اللّجنة في جميع أبعادها وجوانبها للتمكّن من الاستجابة لانتظارات المواطنين والتعاطي الأمثل مع هذه المسائل.

...

و شدد على ضرورة التنسيق الجيّد في التعامل الرّسمي مع المؤسّسات في إطار النظر في مشاريع القوانين والملفّات التي تعود بالنّظر الى اللّجنة.

وتمّ التطرّق في هذا اللّقاء، حسب نص البلاغ ، الى الأولويّات التشريعيّة التي تداولت بشأنها اللّجنة خلال اجتماعيها المنعقدين يومي 08 و12 جوان الجاري وتتعلّق خاصة بمراجعة الفصل 411 من المجلّة التجاريّة الخاص بالشيك بدون رصيد باعتباره أولويّة اقتصاديّة واجتماعيّة.

وأوضح رئيس اللّجنة انه تمّ ضبط الجهات التي يعتزم الاستماع إليها للاطّلاع على مختلف وجهات النظر وبناء تصوّر متكامل بخصوص هذا الموضوع.

كما تتعلق أولويات عمل اللجنة بالمحكمة الدستوريّة، وبالمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة الى النظر في العرائض الواردة من المواطنين وعددها أربع الى حدود هذا التاريخ، الى جانب جملة من المسائل الأخرى التي طرحها أعضاء اللّجنة على غرار القانون المنظّم لمهنة عدول الإشهاد وسلك العمد.


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