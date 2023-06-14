وفد صيني في زيارة إلى تونس للترويج للدورة الثالثة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي

يزور تونس حاليا وفد عن مدينة "تشانغشا" الصينية يترأسه " Lui Zhiren "، الممثل الحكومي لهذه المقاطعة ويضم مسؤولين بلديين ورواد أعمال ينشطون في قطاعات مختلفة ، للترويج للدورة الثالثة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي المزمع تنظيمه بمدينة "شنغشا" الصينية من 29 جوان إلى 02 جويلية 2023 والذي يمثل تجسيدا لتوصيات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، ومبادرة للارتقاء بالشراكة الصينية الإفريقية .

وستشارك تونس في هذه الدورة من خلال بعثة اقتصادية تضم حوالي 20 مؤسسة ناشطة في المجالين التجاري والصناعي.

كما ستتخلل هذه الدورة عدد من المؤتمرات والندوات الاقتصاديه في عديد المجالات على غرار الزراعة والتجارة والبنية التحتية والصحة والترابط الرقمي وذلك بمشاركة دبلوماسيين صينيين وأفارقة وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والجمعيات التجارية وغرف التجارة ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين.

وينتظر أن تشهد الدورة الثالثة للمعرض إصدار مؤشر التجارة بين الصين وإفريقيا لأول مرة والذي سيكون بمثابة مقياس للشركات التي لها تعاونا اقتصاديا وتجاريا مع نظرائها من الدول الإفريقية.



...



يذكر أن تونس كانت قد شاركت في الدورة الأولى للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الافريقي (شنغشا من 27 الى 29 جوان 2019) عبر جناح وطني بمساحة 64 م2 بمشاركة خمسة مؤسسات تونسية مصدرة لزيت الزيتون.



وكان للوفد الصيني لقاء اليوم الاربعاء مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح وقد أشادت الوزيرة بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والصين مؤكدة الحرص على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال زيارة بعثات رجال الأعمال في الاتجاهين ودفع الاستثمار بين البلدين .

كما أكدت على مزيد العمل لتحقيق التوازن على مستوى الميزان التجاري والتقليص في مستويات عجزه عبر تسهيل إجراءات دخول المنتجات التونسية للأسواق الصينية خاصة الفلاحية مما سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة للجانبين خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الهام لتونس وباعتبارها بوابة لإفريقيا وأوروبا خاصة بعد انضمامها للكوميسا والزليكاف.

من جهته، أفاد " Lui Zhiren " أن بلاده حريصة على دفع التعاون الصيني التونسي الإفريقي لدعم علاقات الشراكة والاستثمار ويظهر ذلك جليا من خلال تنظيم المعارض الدولية وما يترتب عنها من نتائج إيجابية خاصة توقيع اتفاقيات تفاهم وعمل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مبينا في هذا الصدد أن العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية هي في تطور مستمر.

كما أوضح أن العلاقات الاقتصادية الصينية التونسية شهدت تطورا في السنوات الأخيرة من خلال تأسيس شراكات بينية جديدة بين الجانبين، مشيرا إلى دعم التبادل التجاري خاصة لجودة المنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية على غرار زيت الزيتون والتمور والرمان...

واتفق الجانبان على دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز مستويات التبادل التجاري على غرار مبادرة الممرات التجارية ودفع علاقات الشراكة وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية للمنتوجات وتعزيز مجالات التعاون وتذليل كل الصعوبات لتحقيق النتائج المرجوة فضلا عن تفعيل كل الأطر المتاحة لتعزيز هذا التعاون.