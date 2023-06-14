"لم نتلق اي عرض رسمي بخصوص بشير بن سعيد وهيكل الشيخاوي" (رئيس الاتحاد المنستيري)

اعلن احمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري في حوار نشرته الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه لا يوجد اي عرض رسمي لحارس المرمى بشير بن سعيد والمهاجم هيكل الشيخاوي.

واضاف انه في صورة توفر عروض رسمية يتعين ان تتماشى مع حجم اللاعبين وقيمة الاتحاد المنستيري مشيرا الى ان بشير بن سعيد يعتبر حاليا من افضل حراس المرمى في افريقيا وهو لاعب دولي ينتمي للمنتخب التونسي شانه في ذلك شان هيكل الشيخاوي.



وبخصوص ايقاف اللاعب منذر القاسمي من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على خلفية تصريحات ادلى بها الى احدى الاذاعات الخاصة انتقد فيها بشدة اداء الحكم الجزائري لطفي بوكواسة وحكم "الفار" نعيم حسني خلال المباراة امام النجم الساحلي، اعرب احمد البلي عن استغرابه من قرار تعليق نشاط اللاعب دون تسليط عقوبة عليه مبينا انه كان من الاجدر ان يوجه مكتب الرابطة الدعوة للقاسمي للمثول امامه ثم اتخاذ القرار.



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ومن جهة اخرى، اعلن رئيس الاتحاد المنستيري انه سيتم عقد جلسة عامة انتخابية خلال شهر اوت المقبل.