دورة هافانا "كوبا " لرفع الاثقال - ميدالية برنزية للرباع كارم بن هنية

تحصل الرباع التونسي كارم بن هنية على ميدالية برنزية في دورة الجائزة الكبرى بهافانا "كوبا " في وزن 81 كغ.
وتاتي مشاركة بن هنية في الدورة بعد فترة من الراحة الاجبارية ونقص في التدريب تواصلت قرابة 3 أسابيع خصصها للتعافي من إصابة قديمة .
ويسعى هنية الى مزيد تحسين نتائجه في الرهانات المقبلة باسترجاع كامل مؤهلاته البدنية وهو يستعد للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تعتبر ابرز اهدافه للفترة المقبلة
وتاتي مشاركة بن هنية في الدورة بعد فترة من الراحة الاجبارية ونقص في التدريب تواصلت قرابة 3 أسابيع خصصها للتعافي من إصابة قديمة .
ويسعى هنية الى مزيد تحسين نتائجه في الرهانات المقبلة باسترجاع كامل مؤهلاته البدنية وهو يستعد للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تعتبر ابرز اهدافه للفترة المقبلة
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