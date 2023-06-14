Babnet

دورة هافانا "كوبا " لرفع الاثقال - ميدالية برنزية للرباع كارم بن هنية

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تحصل الرباع التونسي كارم بن هنية على ميدالية برنزية في دورة الجائزة الكبرى بهافانا "كوبا " في وزن 81 كغ.
وتاتي مشاركة بن هنية في الدورة بعد فترة من الراحة الاجبارية ونقص في التدريب تواصلت قرابة 3 أسابيع خصصها للتعافي من إصابة قديمة .
ويسعى هنية الى مزيد تحسين نتائجه في الرهانات المقبلة باسترجاع كامل مؤهلاته البدنية وهو يستعد للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تعتبر ابرز اهدافه للفترة المقبلة


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268277


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
21°
 Babnet26° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1929°-2130°-2229°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22633,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34750 DT        1$ =3,10950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   519,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*