دورة هافانا "كوبا " لرفع الاثقال - ميدالية برنزية للرباع كارم بن هنية

تحصل الرباع التونسي كارم بن هنية على ميدالية برنزية في دورة الجائزة الكبرى بهافانا "كوبا " في وزن 81 كغ.

وتاتي مشاركة بن هنية في الدورة بعد فترة من الراحة الاجبارية ونقص في التدريب تواصلت قرابة 3 أسابيع خصصها للتعافي من إصابة قديمة .

ويسعى هنية الى مزيد تحسين نتائجه في الرهانات المقبلة باسترجاع كامل مؤهلاته البدنية وهو يستعد للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تعتبر ابرز اهدافه للفترة المقبلة