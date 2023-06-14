انس جابر في الموعد بدورة برلين من 19 الى 25 جوان للدفاع عن لقبها

ستكون لاعبة التنس التونسية أنس جابر في الموعد للدفاع عن لقبها بدورة برلين ذات 500 نقطة المقررة من 19 الى 25 جوان الجاري على ملاعب ذات ارضية معشبة.



وكانت انس جابر المصنفة سادسة عالميا توجت بلقب النسخة الفارطة بفوزها في الدور النهائي على السويسرية بيليندا بينسيتش التي تحتل حاليا المركز الثالث عشر عالميا.





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وستشهد دورة برلين في نسخة 2023 غياب متصدرة التصنيف العالمي البولونية ايغا شفيونتيك المتوجة يوم الاحد الماضي بلقب رولان غاروس مقابل مشاركة بالخصوص البيلاروسية ارينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني عالميا وحاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة والكازاخستانية ايلينا ريباكينا الثالثة عالميا والفرنسية كارولين غارسيا الرابعة عالميا والامريكية جيسيكا بيغولا الخامسة عالميا.



يذكر ان انس جابر بلغت الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس قبل ان تخرج امام البرازيلية بياتريس مايا حداد المصنفة العاشرة عالميا حاليا بمجموعتين لواحدة.