Babnet

انس جابر في الموعد بدورة برلين من 19 الى 25 جوان للدفاع عن لقبها

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 10:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ستكون لاعبة التنس التونسية أنس جابر في الموعد للدفاع عن لقبها بدورة برلين ذات 500 نقطة المقررة من 19 الى 25 جوان الجاري على ملاعب ذات ارضية معشبة.

وكانت انس جابر المصنفة سادسة عالميا توجت بلقب النسخة الفارطة بفوزها في الدور النهائي على السويسرية بيليندا بينسيتش التي تحتل حاليا المركز الثالث عشر عالميا.

...

وستشهد دورة برلين في نسخة 2023 غياب متصدرة التصنيف العالمي البولونية ايغا شفيونتيك المتوجة يوم الاحد الماضي بلقب رولان غاروس مقابل مشاركة بالخصوص البيلاروسية ارينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني عالميا وحاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة والكازاخستانية ايلينا ريباكينا الثالثة عالميا والفرنسية كارولين غارسيا الرابعة عالميا والامريكية جيسيكا بيغولا الخامسة عالميا.

يذكر ان انس جابر بلغت الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس قبل ان تخرج امام البرازيلية بياتريس مايا حداد المصنفة العاشرة عالميا حاليا بمجموعتين لواحدة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268276


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
21°
 Babnet26° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1929°-2130°-2229°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22633,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34750 DT        1$ =3,10950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   519,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*