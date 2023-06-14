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الكاف: الامطار الغزيرة تتسبب في فيضان بعض الأودية والحماية المدنية تتدخل لمساعدة التلاميذ على الالتحاق بمراكز امتحان البكالوريا

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 10:09 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تسببت كميات الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية الكاف ليلة البارحة وصبيحة اليوم الاربعاء، في فيضان بعض الأودية وانقطاع حركة المرور على عدد من الطرقات، مما دفع عناصر الحماية المدنية إلى التدخل لمساعدة التلاميذ على الالتحاق بمراكز امتحانات شهادة البكالوريا، وضمان سلامة حركة المرور على الطرقات التي شهدت فيضان بعض الأودية، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وقال اليوسفي أن إدارة الحماية المدنية بالكاف تدخلت بصفة خاصة في معتمدية ساقية سيدي يوسف لمساعدة تلامذة منطقة سيدي رابح على الالتحاق بمركز الامتحان لشهادة البكالوريا بمدينة الساقية، وذلك بعد فيضان عدد من الأودية ومنها وادي المالح، وانقطاع حركة المرور بين قرية سيدي رابح والساقية، مشيرا الى خروج بعض الأودية عن مسارها نتيجة لوصول كميات كبيرة من المياه من الشريط الحدودي مع الجزائر بسبب فيضان أودية فيها

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وأضاف اليوسفي أن بلدية الكاف تدخلت منذ الصباح الباكر في بعض الأحياء الواقعة أسفل المدينة، وقامت برفع الأتربة لا سيما أمام المؤسسات التربوية ، مشيرا الى أنه تم أيضا تنفيس بعض السدود نتيجة للكم الهائل من المياه التي وصلت إليها هذا اليوم بعد تهاطل الأمطار الغزيرة على الجهة.


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