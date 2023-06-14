اتحاد تطاوين ينفصل عن المدرب طارق الجاني

اعلن اتحاد تطاوين عن انتهاء علاقته التعاقدية مع المدرب طارق الجاني قبل ثلاث جولات من نهاية منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وقال الفريق في بلاغ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "اتفقت الهيئة المديرة للإتحاد الرياضي بتطاوين مع المدرب طارق الجاني على الإنفصال".

واضافت "لقد تم الإتصال بالمدرب أحمد الدريدي لمواصلة المهمة حتى نهاية الموسم".

ويتذيل اتحاد تطاوين ترتيب مجموعة التتويج ب4 نقاط من تعادلين و9 هزائم اخرها امام اتحاد بن قردان بخماسية نظيفة يوم الاحد الماضي علما وان الفريق دخل مرحلة التتويج بنقطتين حوافز.