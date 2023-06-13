المنتخب التونسي لكرة القدم - فراس بن العربي يغادر التربص بسبب الاصابة وتعويضه بمحمد وائل الدربالي

وجه الناخب الوطني جلال القادري الدعوة إلى لاعب الأولمبي الباجي محمد وائل الدربالي للمشاركة في تربص المنتخب التونسي لكرة القدم المقام حاليا استعدادا لمباراة غينيا الاستوائية يوم 17جوان في مالابو لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم المقررة في كوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 والمقابلة الودية امام الجزائر التي ستدور بمدينة بعنابة يوم 20 جوان.

وتاتي دعوة محمد وائل الدربالي لتعويض فراس بن العربي الذي غادر مركز التربص بسبب الإصابة.

كما تم استدعاء لاعب النادي الإفريقي أحمد خليل لكن تبين أنه يشعر ببعض الآلام الناتجة عن إصابة تعرض لها في آخر مقابلة مع فريقه وهو ما استوجب إجراء الكشوفات الطبية الضرورية التي اتضح من خلالها أنه يتعذر عليه المشاركة في هذا التربص.

يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد ضمن تاهله الى النهائيات القارية اذ يحتل صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا الاستوائية بينما ياتي المنتخب الليبي في المركز الثالث ب3 نقاط والمنتخب البوتسواني في المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى المرحلة النهائية.