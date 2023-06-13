نابل: تواصل الاستعدادات لتأمين موسم سياحي واعد بمنطقتي نابل وياسمين الحمامات

تواصل مصالح مندوبيتي السياحة بنابل وياسمين الحمامات الاستعداد لضمان نجاح الموسم السياحي وتهيئة أحسن الظروف للسياح الوافدين على ولاية نابل التي تعد وجهة للحرفاء من الداخل والخارج.

وأكد المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، تواصل العناية بجمالية المحيط السياحي، حيث انطلقت منذ أسابيع حملات النظافة بالتعاون مع مختلف البلديات بالجهة وبالتنسيق مع الجهات والهياكل المعنية مع العمل صلب المندوبية على التركيز على منظومة التأمين الذاتي والسلامة بالمؤسسات السياحية واحترام قواعد حفظ الصحة وجودة الخدمات.

وبيّن، في هذا الصدد، أن أغلب المؤسسات السياحية فتحت أبوابها استعدادا للموسم السياحي الذي سيكون واعدا، مشيرا إلى تقارب المؤشرات المسجلة مؤخرا مع مؤشرات سنة 2019 التي تعد السنة المرجعية، وعودة كافة الأسواق التقليدية ومنها السوق الفرنسية والإيطالية والاسبانية والألمانية والبولونية والتشيكية.

وأبرز وحيد بن فرج أن المنطقة السياحية نابل-الحمامات شهدت منذ بداية السنة الحالية حركية سياحية هامة حيث بلغ عدد الوافدين إلى موفى شهر ماي الفارط 192 ألف وافد بزيادة تقدر بـ32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 و657 ألف ليلة مقضاة بزيادة تناهز 63 بالمائة.



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ومن جهته، أفاد المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات، خالد قلوعية، أن المصالح الرقابية التابعة للمندوبية تواصل عملها للوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات السياحية على مستوى التأمين الذاتي، وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى عمل عدد من الفرق على مستوى المحيط لتهيئة أحسن الظروف للسياح الوافدين على المنطقة السياحية ياسمين الحمامات.

وفي سياق متصل، أكد قلوعية على تحسن المؤشرات السياحية، حيث فاق عدد السياح الوافدين منذ بداية السنة وإلى غاية 10 جوان الجاري 214 ألف سائح مقابل 182 ألف سائح خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تقدر بـ17،5 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الليالي المقضاة من 462 ألف ليلة إلى ما يفوق 688 ألف ليلة مقضاة أي بزيادة بنسنبة 49 بالمائة.