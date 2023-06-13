خبراء ومهنيون: "المنصات الرقمية مكمّل للتلفزيون في الإنتاجات الدرامية وليست منافسا لها"

اعتبر عدد من المهنيين والخبراء أن المنصات الرقمية هي مكمّل للتلفزيون في الإنتاجات الدرامية وليست في منافسة معها. جاء ذلك في ندوة بعنوان "الدراما العربية في العصر الرقمي" انتظمت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، وأدارتها الإعلامية المصرية إيناس جوهر (رئيسة الإذاعة المصرية سابقا)، وأثثها المخرج التونسي مراد بالشيخ والمخرج اللبناني جورج خبّاز والمدير التقني لمنصة "آرتيفاي" يحيى المقرش. وتنزّلت أشغال هذه الندوة في إطار الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون (12 - 15 جوان 2023).



واستهلّ المخرج اللبناني جورج خبّاز سلسلة المداخلات بالتأكيد على أن المنصّات الرقمية وُجدت في البداية لإعادة بث ما ينتجه التلفزيون، ثم أصبحت تنتج بنفسها الأعمال الدرامية، مضيفا: "لا يمكن اعتبار هذا الأمر من باب المنافسة بل هو من باب التكميل، فلكلّ منهما خصوصيته وجمهوره".





ولاحظ أن المنصات تتيح للمتفرّج خيارات عديدة أبرزها إمكانية مشاهدة العمل الدرامي عبر مراحل، فالمتابع للمنصات يمكن أن يأخذ قسطا من الراحة أو أن يتمّ عملا ما ثم يستأنف المشاهدة أو إعادة بعض اللقطات، كما أن المنصات منفتحة اكثر على الأعمال الدرامية للثقافات الأخرى كالهندية والأوروبية، على عكس التلفزيون الذي ينحسر في الثقافة المحلية على وجه الخصوص.وتمحورت كلمة المخرج التونسي مراد بالشيخ حول متغيّرات الإنتاج الدرامي في ظل التحوّل الرقمي على مستوى الكتابة وطرق السرد الدرامي وكذلك على مستوى تقنيات التصوير والإخراج والمونتاج.ويعتقد بالشيخ أن الدول العربية لم تتخطّ بعد المستوى الرقمي، مبيّنا أن كتّاب السيناريو العرب يفتقدون منظومة في كتابة السيناريو باللغة العربية، "إذ تمكّن هذه المنظومة الرقمية لكتابة السيناريو من الاطلاع على مدى دقّة الإيقاع الدرامي وصحتّه". واقترح، في هذا السياق، تمويل مشروع لإحداث منظومة رقمية تتعلّق بكتابة السيناريو. كما دعا إلى تكوين كتّاب سيناريو وفق معايير ومناهج علمية واضحة ومتعارف عليها من أجل خلق منتوج درامي عالي الجودة.وتحدّث أيضا عن تخوّف كتّاب السيناريو اليوم من هيمنة الذكاء الاصطناعي وإمكانية إلغاء دورهم، لافتا إلى أن "هناك منصات أمريكية ألغت بالفعل وجود الكاتب في أماكن التصوير".من جانبه أفاد المدير التقني لمنصة "آرتيفاي" يحيى المقرش أن التلفزات استخدمت الشبكات الاجتماعية لإعادة بث إنتاجاتها الدرامية، لكن مع تراجع عائدات الإشهار وجدت هذه المحطات التلفزيونية نفسها مضطرة لبيع أعمالها للمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا الأمر عائد أيضا إلى المشاهد الذي أصبح أغلبه يفضل الفرجة على ما تتيحه المنصات من أعمال.وقالت الممثلة المغربية سناء عكرود، وهي أيضا مخرجة ومنتجة، أن التطور التكنولوجي مهم لترويج الأعمال الدرامية، داعية إلى ضرورة التأقلم مع هذا التطور التكنولوجي والإسراع بمواكبة التحولات التكنولوجية. وذكّرت بدور المنصات الرقمية في تقديم مادة ترفيهية متنوعة في فترة الحجر الصحي أثناء الجائحة.واقترح المخرج والممثل التونسي الأسعد الجموسي إحداث منصة عربية تحت راية اتحاد إذاعات الدول العربية، يتم فيها جمع الأعمال الدرامية العربية والترويج لها.وأشار عدد من المتدخلين أثناء النقاش إلى مساحة الحرية التي توفرها إنتاجات المنصات الرقمية مقارنة بالإنتاجات التلفزيونية.