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رئيس البرلمان يعقد جلسة عمل مع لجنة الحقوق والحريات

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 17:20 قراءة: 0 د, 49 ث
      
عقد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، جلسة عمل مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات، تم التطرق خلالها الى مسائل تتعلق بالخصوص بتوجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية الى الحكومة، والجهات والمنظمات والجمعيات التي يمكن التعامل معها والاستنارة بآرائها في المسائل المتّصلة بمشمولات اللجنة.

كما تطرّق اعضاء اللجنة خلال جلسة العمل، الى نشاط النواب في الجهات وعلاقتهم مع السلط الجهوية، وضرورة توفير الظروف الملائمة لتسهيل عمل النائب في علاقته بالمواطن والانصات الى مشاغله، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

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وأبرز بودربالة، أهمية سياسة الانفتاح على مكوّنات المجتمع المدني التي ينتهجها البرلمان، مشيرا الى ضرورة أن تكون الجهات المتعامل معها في وضعية قانونية، وأن يرتكز هذا التعامل على الاحترام المتبادل وعدم المس بهيبة المؤسسة البرلمانية وأعضائها.

كما تطرق الى المساعي التي يقوم بها البرلمان لمزيد تسهيل عمل النائب في علاقته بالمواطن، لاسيما عبر التنسيق مع رئاسة الحكومة من أجل تحديد مخاطبين لأعضاء البرلمان في مختلف الوزرات لتيسير الاتصال والتنسيق، مشيرا الى آفاق عمل النائب في الجهات بعد ارساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم.


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