سليانة: توفر حوالي 103 ألاف رأس غنم لعيد الأضحى

قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي المتوفرة لعيد الأضحى بحوالي 103 ألاف رأس، وفق ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج الحيواني الصادق المكي في تصريح اليوم لـ"وات"



واوضح المكي ان عدد الاضاحي سجل نقصا ب23 ألف رأس مقارنة بالسنة الفارطة، باعتبار أن عددا من الخرفان لم تصل بعد الى عمر يسمح بان تكون من اضحية العيد (في مرحلة الرضاعة أو لم تتجاوز 3 أشهر)، واوضح ان الاضاحي تتوزع إلى 52 ألفا و788 خروفا (أقل من 25 كغ) و27 ألفا و949 رأسا من صنف "بركوس" و21 ألفا و595 رأسا من صنف "برشني".





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وأكد سلامة صحة القطيع بالجهة، وعدم تسجيل أي حالة معدية، لافتا إلى أن المصالح المعنية ضبطت برنامج مراقبة صحية ليوم عيد الاضحي سينفذه عدد من البياطرة المتطوعين من القطاعين العام و الخاص، بصفة مجانية.



من جهته، كشف مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة أن أسعار الخروف يتراوح بين 700 و 1000 دينار، وأسعار البركوس بين 800 و 1300 دينار وأسعار الماعز بين 250 و450 دينارا، بسوق الدواب بالكريب(يوم الثلاثاء المنقضي)، فيما تراوحت أسعار الخروف بين 550 و950 دينارا و أسعار البركوس بين 900 و 1200 دينار بسوق الدواب بسليانة (يوم الخميس المنقضي)



يذكر أن معتمديات الروحية ومكثر والكريب تعد من أهم المناطق المنتجة للخرفان بولاية سليانة