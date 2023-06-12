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صفاقس: قاضي التحقيق المتعهد بقضية جريمة قتل العائلة بمنطقة حي الحبيب يقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المظنون فيهما

Publié le Lundi 12 Juin 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
بعد انقضاء المدة القانونية للاحتفاظ والمقدرة بـ96 ساعة (48 ساعة زايد 48 ساعة تمديد)، قرّر، اليوم الاثنين، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 المتعهد بالبحث في جريمة القتل، التي جدت الأربعاء المنقضي بمنطقة حي الحبيب بصفاقس الغربية، وذهب ضحيتها رجل وزوجته وابنتهما، إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق المظنون فيهما وهما ابن الهالكين وصديقه، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس2 هشام الكسيبي.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة قد أذن، مساء الخميس، بالإحتفاظ بابن الهالكين (هو من قام بعملية الإبلاغ عن الجريمة) وصديقه وهما شابان تتراوح أعمارهما بين 23 و24 سنة، بعد أن توفر لديه ما يكفي من الأدلة والقرائن لتوجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والإضمار على معنى الفصلين 201 و202، من المجلة الجزائية، بحسب تصريح سابق لوكيل الجمهورية.
كما أظهرت المعاينات الأولية بمسرح الجريمة، أي منزل الضحايا الثلاثة، أن عملية القتل تمت بواسطة سكين كبيرة والتي تم حجزها في مكان غير بعيد عن مكان الواقعة.
...

ويبلغ الهالك من العمر 61 سنة وتبلغ زوجته 52 سنة في حين يقدر عمر ابنتهما 10 سنوات وهي تلميذة بالمرحلة الابتدائية.



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